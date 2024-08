AFP via Getty Images

Italvolley femminile in finale per l'oro contro gli USA: dove e quando vederla in tv e streaming

Redazione CM

36 minuti fa



Dopo aver battuto la Serbia ai quarti e la Turchia in semifinale sempre per 3 set a 0, la nazionale femminile italiana di pallavolo si gioca per la prima volta nella storia la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre di Julio Velasco in finale sfidano gli Stati Uniti, che hanno sconfitto 3-2 il Brasile.



ITALVOLLEY, ORARIO E DOVE VEDERLA - L'appuntamento è fissato alle ore 13 di domenica 11 agosto. E' possibile seguire la gara in diretta in chiaro su Rai 2, o in alternativa anche su Eurosport, visibile su Sky e tramite l'app di DAZN scaricabile sulle Smart TV, dove viene trasmessa tutta l'Olimpiade che si sta svolgendo in Francia. Stati Uniti-Italia è visibile anche in diretta streaming su Rai Play, oltre che su DAZN, Sky GO, Discovery+ e NOW. Tutto il Bel Paese spinge Paola Egonu e compagne.