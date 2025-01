Getty Images

Ivan Azòn, ecco chi è il nuovo attaccante del Como di Fabregas

Alessandro Di Gioia

51 minuti fa



Il Como è molto vicino all'acquisto di Ivan Azón, attaccante del Saragozza. Nato il giorno della vigilia di Natale, il 24 dicembre del 2002, è cresciuto nel settore giovanile dei Los Blanquillos, e ha esordito in prima squadra a soli 18 anni, mentre a 19 ha debuttato con la nazionale spagnola Under 21.



COME GIOCHERA' - Si tratta di una punta centrale di 22 anni, ben dotata dal punto di vista fisico, che può intercambiarsi con gli attuali centravanti a disposizione di Fabregas, ovvero Patrick Cutrone e Andrea Belotti, ma anche giocare eventualmente al loro fianco. Quest'anno ha realizzato 7 reti in 22 presenze, tra Segunda Division e Copa del Rey. Valutato circa 3 milioni di euro, la sua peculiarità è un tiro molto potente con il piede destro, il preferito.