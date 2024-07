James Rodriguez alla Lazio? Lotito: "Vedremo stipendio e commissioni"

AFP via Getty Images

. Il presidente biancoceleste ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Il Messaggero:, ci puntiamo e lo ribadisco".e sulla compatibilità con la nuova politica del club, non solo soffermandosi sul fatto che un giocatore arrivi a parametro zero. Come ha detto il direttore Fabiani, dobbiamo pensare prima alle uscite. Il nostro mercato non è finito, se ci saranno delle occasioni le coglieremo".

- "Marusic e Provedel hanno scelto Cataldi? Non decide la squadra, decide l'allenatore Baroni, puntando su chi incarna i valori della Lazio. Io non ho parlato con lui, né ho fatto discorsi al gruppo, voglio restare fuori dalle dinamiche dello spogliatoio. Abbiamo iniziato un progetto e un ciclo nuovo, prendendo gente che non pensa al singolo ma al bene collettivo. I 22mila abbonamenti venduti? Sono contento dei numeri".