Jasmine Paolini, chi è la tennista italiana in finale a Wimbledon

è la prima tennista italiana finalista di Wimbledon. A Londra si gioca l'appuntamento per scrivere la storia di un'intera Nazione, che mai aveva avuto una giocatrice che era riuscita ad approdare in finale nel torneo più prestigioso del Tennis. Nata il 4 gennaio 1996 a Lucca da padre italiano e madre polacca, la giovane tennista è una delle più promettenti e talentuose dell'attuale panorama sportivo.Nel corso della sua carriera, Paolini ha vinto due tornei del circuito maggiore in singolare, tra cui il prestigioso WTA 1000 di Dubai lo scorso febbraio 2024, diventando la terza italiana di sempre, dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi, ad aggiudicarsi un torneo di questa categoria.

Vedendo la tennista italiana, ciò che salta subito all'occhio è l'altezza atipica per una tennista di così alto livello. Jasmine Paolini è, infatti, alta 163 cm, ma non ha mai fatto di questo "deficit" un'alibi e, anzi, con il passare del tempo ha acquisito sempre maggior fiducia, arrivando a disputare due finali Slam (prima Roland Garros e poi Wimbledon) nello stesso anno.