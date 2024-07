Getty Images

Paolini-Krejcikova oggi a Wimbledon, dove vedere la finale in TV e streaming

23 minuti fa



Appuntamento con la storia per la tennista italiana Jasmine Paolini, che affronterà Barbora Krejcikova nella finale del torneo femminile di Wimbledon 2024, dopo aver sconfitto in rimonta la croata Donna Vekic.



La finale sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis) dalle ore 15. Lo streaming sarà possibile solo per gli abbonati e sarà visibile su Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro, nemmeno su TV8.