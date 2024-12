Jesé: "Quando ero al Psg, ad Al Khelaifi piaceva più mia moglie che io"

L’ex, attualmente nel club malese del, ha parlato dei suoi trascorsi al. L’attaccante ha giocato a Parigi a più riprese senza però grosse fortune e, in un’intervista allo youtuber, ha ripercorso quei momenti."Nel 2014 mi infortunai. Quel giorno ha cambiato la mia vita per sempre.Prima di quello mi sentivo nelSapevo che, se avessi mantenuto quel ritmo, avrei potuto competere con chiunque. Ero giovane e stavo facendo molto bene nel miglior club del mondo. Florentino mi portò dal miglior chirurgo di Germania. Ma quando ebbi l'infezione e dovettero operarmi due volte, dissi:".

"Se avessi voluto sarei rimasto al Madrid, ma è arrivataPoiché non stavo giocando molto, ho pensato di andare a, perché sapevo che avrei avuto minuti di gioco. E poi c'eracome allenatore, che mi chiamò. Il Madrid fece molti acquisti e io volevo andare all'Europeo con la Nazionale, perché ero già stato vicino a giocare al Mondiale in Brasile.La prima volta che ho visto un milione sul conto ho detto: 'Cavolo, questo per fare gol?'".

- "Al Psg debuttai dandoper il gol della vittoria nella mia prima partita, ma poi rimasie, durante l'inverno, mi dissero che dovevo andarmene. Dissi a Emery che mi sentivo ingannato.Non mi diedero nessuna spiegazione. Puoi guadagnare molto, ma. Lì mi sono reso conto che il Madrid è il migliore del mondo in tutto. Mi sentivo come se stessi trattando con un tipo che è miliardario e usa i giocatori come se fossero pedine".