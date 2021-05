Jessica Melena, moglie del centravanti della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile, con un post su Instagram, si schiera a fianco del marito nell'ambito della polemica sorta dopo Lazio-Torino fra il numero 17 biancoceleste e il presidente granata, Urbano Cairo: "Povero mondo. Continua così, continua a giocare con il ‘sangue agli occhi’ come qualcuno ha detto. Perché questa è la tua forza, perché questa è la tua vita. Hai fame e l’avrai sempre, che sia una partita amichevole, o di campionato o con la Nazionale. Il calcio è la tua vita e quella fame non la perdere mai. Ciro Immobile sei mio esempio. Ma che ne sanno...". Sul suo profilo IG, Jessica Melena, signora Immobile, vanta un seguito di quasi un milione di followers, che possono ammirare le sue splendide foto, da sola e in contesto famigliare.



SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO DI JESSICA IMMOBILE!