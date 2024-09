Getty Images

Joao Pedro: contatti con altre 2 squadre italiane

Redazione CM

32 minuti fa



Joao Pedro è ancora libero sul mercato degli svincolati. Dopo aver rescisso il contratto col Fenerbahce, l'attaccante brasiliano naturalizzato italiano ha ricevuto un'offerta dalla Salernitana, ma la trattativa non è andata a buon fine. Poi si era vociferato anche di Genoa e Verona.



Ora sulle sue tracce c'è un altro club di Serie B, il Sassuolo e il Venezia in Serie A. Eusebio Di Francesco lo ha allenato al Cagliari nella stagione 2020/2021.



Classe 1992, nella scorsa stagione Joao Pedro ha giocato in prestito al Gremio in Brasile segnando 3 gol in 45 presenze.