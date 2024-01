Jordan James, 'il Bellingham gallese': ecco chi è il nuovo colpo dell'Atalanta

Federico Zanon

Affare fatto. L'Atalanta ha chiuso l'arrivo dal Birmingham City di Jordan James, centrocampista classe 2004, per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Un colpo poco chiacchierato, scovato in Championship, la Serie B inglese, dalla squadra scout dei nerazzurri, che ha regalato a Gasperini un giocatore molto interessante, che può essere fin da subito una risorsa. Nonostante la giovane età, il ragazzo nato e cresciuto a Hereford, figlio dell'ex difensore di Hereford e Burton Tony, è già una certezza dei Blues, una delle notizie positive di una stagione iniziata bene con Eustace, esonerato il 9 ottobre per un capriccio della proprietà statunitense (della quale fa parte anche la stella NFL Tom Brady), e proseguita male con Rooney (la squadra di Birmingham è passata dal quinto al ventesimo posto). Da centrocampista centrale nel 4-2-3-1 ha segnato 5 gol in 24 partite, con la prima squadra del Birmingham City, il club dove è cresciuto, sono 7 i centri in 84 match.



BELLINGHAM GALLESE - La crescita di JJ, come viene da chiamato da tutti, nell'ultimo biennio è stata esponenziale. Ed erano in pochi a crederci. La svolta arriva, paradossalmente, a 16 anni: poco strutturato fisicamente, viene mandato a giocare con i più piccoli per poi tornare più forte, l'anno dopo, con i pari età. Da quel momento non si è più fermato. In pochi mesi passa dall'under 18 all'under 23, fino alla prima squadra, con la quale fa il suo esordio nel novembre 2021 (a 17 anni e 142 giorni). Quello con il Galles (scelto dopo due presenze con l'Under 20 inglese) arriva lo scorso maggio, in un match di qualificazione a Euro 2024 contro la Croazia. Considerato un mix tra Koopmeiners e de Roon, anche se attacca di più lo spazio, è stato paragonato a Jude Bellingham, talento del Real Madrid, dal commissario tecnico del Galles, Rob Page. Un'esagerazione, ma occhio a questo ragazzo: può stupire.