Jorge Sampaoli shock: "Dembele? Gioca come un autistico"

Getty Images

Una dichiarazione forte che inevitabilmente farà discutere e scatenerà le polemiche. Al centro della bufera c'è, ex allenatore del Marsiglia ed ex commissario tecnico di Argentina e Cile, che si scaglia contro: "".Non è stata una stagione semplice per l'esterno offensivo classe 1997: solo 3 gol e 9 assist in Ligue 1 la scorsa stagione con il PSG, poi il deludente percorso agli Europei con la Francia. Il sereno tarda a tornare per Dembélé tra club e nazionale, dopo la burrascosa esperienza al Barcellona.

- Sampaoli non ha usato mezzi termini e, intervistato dalla rivista So Foot per analizzare Euro 2024, si è lanciato in un attacco frontale per l'ala francese: "Quando straripa, gli altri giocatori sono come spettatori che guardano come andrà a finire l’azione".- Il primo attacco a Dembélé non basta, Sampaoli rincara la dose con parole che scateneranno polemiche: ": inizia l’azione e la finisce da solo. Non ha la capacità di far brillare un compagno di squadra, sa solo come mettere in luce se stesso".