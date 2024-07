Genoa, idea nuova per la sinistra: il PSG offre Bernat

AFP/Getty Images

Il Genoa sogna il colpo grosso a sinistra.Sistemata la corsia di destra con la conferma di Stefano Sabelli e l'arrivo dal Napoli di Alessandro Zanoli, il club rossoblù è ora alla ricerca di un esterno mancino in grado di completare anche l'altra fascia laterale.A prendere quota nelle ultime ore è un nome a sorpresa: quello del 31enne spagnoloL'ex Bayern Monaco sarebbe stato offerto ai dirigenti del Grifone dai colleghi del Paris Saint-Germain, club che ne detiene il cartellino fin dal 2018. Secondo quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX, il giocatore che ha ancora un anno di contratto con i francesi non rientra nei piani dei parigini che starebbero provando a cederlo a prezzo di saldo, proponendolo anche al Las Palmas in Spagna.

Ex nazionale delle Furie Rosse, Bernat è reduce da una stagione complicata in prestito al Benfica dove ha giocato pochissimo a causa della rottura dell'osso pubico subita in autunnodecisamente fuori dagli standard del Grifone.