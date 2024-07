Napoli, l'agente di Osimhen è a Parigi per provare a chiudere col PSG: le cifre e le contropartite proposte

DISTANZA DA COLMARE PER LUKAKU - Insomma, c'è distanza su tutto: soldi, valutazioni, ingaggi. Ciò che però inizia a mancare per entrambe le parti è il tempo. Osimhen scalpita per andare, Lukaku scalpita per arrivare, Conte scalpita per avere a disposizione una rosa quanto più completa possibile, De Laurentiis scalpita per ottenere quanti più soldi possibili e Al Khelaifi scalpita per sostituire il prima possibile Kylian Mbappé. Tutti hanno fretta, nessuno vuole fare un passo verso l'altro. Il lavoro di mediazione dell'agente del giocatore è oggi la missione più importante in questo triplice affare.