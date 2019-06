Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport direttamente da Madrid, dove questa sera è in programma la finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool e dove - nel 2010 - i nerazzurri vinsero la loro ultima coppa dalle grandi orecchie: "Tornare qui è sempre un ricordo dolcissimo. Quando sono arrivato qui a Madrid, mi è venuta la pelle d'oca, è impossibile non ricordare quei momenti. E' bello tornare qui e avere la memoria così viva in testa".



SU CONTE - "L'idea è tornare grandi, l'Inter punta sempre a vincere tutto. Faccio un in bocca al lupo a Conte per tornare ai vertici in Europa".



SU ICARDI - "Non fatemi queste domande...(ride, ndr)".