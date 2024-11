Roma, Juric a rischio esonero: Mancini candidato, ma i Friedkin guardano anche all'estero

AFP via Getty Images

La panchina di Ivanè bollente. Il tecnico croato ha le ore contate dopo l’ennesima sconfitta. La Roma ha perso 3-2 contro il Verona, un ko di proporzioni minori rispetto al 5-1 con la Fiorentina ma che mette nei guai la Roma. Il quarto posto dista 9 punti e i giallorossi si trovano in decima posizione. Nelle prossime ore i Friedkin (che al momento si trovano in Francia) potrebbero prendere una decisione definitiva.– I Friedkin in questi giorni hanno iniziato a sondare dei profili stranieri tramite un’agenzia di recreuting (Retexo). Ma l’idea di un tecnico italiano non tramonta. Tra i vari nomi ci sono Ranieri e Mancini. Il secondo si è appena liberato dall’Arabia Saudita ed è a caccia di una nuova esperienza.. L’ex allenatore giallorosso non ha intenzione di accettare un eventuale ritorno e neanche i Friedkin sarebbero convinti. Quindi le dimissioni di Lina Souloukou non hanno cambiato le cose. Questa sera, comunque, non sono previsti scossoni. Appuntamento a domani.

– Ivan Juric è comunque soddisfatto della partita contro il Verona: “Mi dispiace per i ragazzi, perché hanno fatto veramente una partita pazzesca, sotto il profilo dell’intensità, del gioco, di tutto... Abbiamo commesso degli errori sul primo gol, poi c’è stato questo fallo e abbiamo preso il terzo gol su contropiede. Abbiamo perso una partita giocata a ottimi livelli”.