Roma: le pagelle di CM: Zalewski serata da dimenticare. Bene Soulé. Le scelte di Juric non ripagano

Svilar 5: almeno due reti sulle quali poteva fare sicuramente di più.Mancini 5: non riesce ad entrare in ritmo partita. Tanto spazio lasciato sulle marcature e poco incisivo quando il Verona attacca dalle sue parti.Ndicka 5: letture difensive troppo lente. Si fa spesso anticipare dagli attaccanti avversarsi, soffre soprattutto sui palloni alti.Angelino 5,5: in fase di impostazione serviva sicuramente più precisione e velocità.Celik 6: giocate a volte elementari ma senza rischiare troppo. Di certo, serviva sicuramente maggior spinta in fase offensiva.

Le Fée 6: nel primo tempo parte a rilento, poi trova un poco più di spazio e riesce a confezionare giocate efficaci per i compagni. Nel secondo tempo però non ha lo stesso impatto.(dal 23' s.t. Cristante 5: entra ma è abbastanza impalpabile.)Koné 6,5: uno dei migliori in campi per i suoi. Fa spola tra attacco e difesa, facendo buon filtro tra le due fasi.(dal 36' s.t. Paredes: s.v.)Zalewski 4,5: serata da dimenticare. Tanti errori, spesso elementari, non riesce a rendersi mai utile alla causa. Errore grave che apre la gara in favore dell'Hellas. Unica nota positiva è l'assist vincente per Soule.

(dal 20 's.t. Shaarawy: s.v.)Pellegrini 5.5: parte abbastanza bene, ma nella ripresa viene ingabbiato dalle maglie avversarie. Poco incisivo in area di rigore avversaria.Soulè 7: segna ed è l'unico a rendersi davvero pericoloso. Prova a fare a sportellate in area di rigore avversaria, aiutandosi anche con la sua tecnica.(dal 21' s.t. Dybala 6,5: entra e grazie alla sua tecnica impensierisce la difesa avversaria.)Dovbyk 6,5: gol e buona gara nel complesso. Assist anche per il gol di Soule.(dal 29' s.t. Baldanzi 6 sicuramente meglio degli altri compagni di reparto. Più veloce ed incisivo nelle azioni offensive. )

All.: Juric 5: alcune scelte iniziali sono da rivedere. Anche i cambi non hanno dato quella scossa necessaria alla squadra per cambiare il risultato.