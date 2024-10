Roma, Juric: "Col Monza è una finale. Dybala e Hummels da valutare. L'obiettivo è la Champions, ma..."

AFP via Getty Images

ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza. Dopo la sconfitta contro l'Elfsborg, i giallorossi devono tornare a vincere per continuare la rincorsa al quarto posto. Questa la conferenza stampa integrale:"Hummels comincia a stare meglio, decideremo dopo l’allenamento. Stesso discorso per Paulo. Farà l’allenamento e dopo decideremo. Le Fée ha iniziato ad allenarsi con noi. Gli altri stanno tutti bene"."Gioca molto bene e ha raccolto meno di quello che meritava. Ha fatto ottime gare, hanno dei concetti dell’anno scorso e buoni giocatori. Mi aspetto una partita dura, mi hanno fatto una grande impressione contro l’Inter".

"Resto dell’idea che contro l’Elfsborg abbiamo fatto una grande partita. Il pressing è stato ottimale e anche l’intensità. Contro il Venezia l’ultima mezz’ora abbiamo fatto bene. Ci sono da migliorare altre cose. Giovedì l’intensità è stata giusta e da quel punto di vista siamo in crescita. I dati fisici erano buoni, solo nel primo tempo contro il Venezia abbiamo fatto peggio".In questo periodo abbiamo un grande margine di miglioramento come squadra e come idee. La partita di giovedì mi è piaciuta. Non sono felice di aver perso ma ho visto dei concetti giusti. Abbiamo sbagliato negli ultimi metri mancando le occasioni. L’obiettivo è la Champions ma dobbiamo crescere tutti. Siamo partiti con un ritardo in classifica e abbiamo una grande occasione per finire questo ciclo a Monza. Per competere su tutti i fronti dobbiamo usare tutti i giocatori. Manca Saelemaekers, vediamo cosa succede con Zalewski e siamo in deficit in un certo senso. Vediamo in futuro se possiamo fare bene su tutti i fronti".

"Pellegrini ha spiegato tutto l’altro giorno. Prima si notava e ora c’è una mentalità diversa. Dobbiamo andare forte per il bene della Roma e i ragazzi stanno facendo benissimo. Si allenano bene, sono molto concentrati e vedo molti passi in avanti. Per questo dico che la sconfitta di giovedì è stata brutta ma a livello di gioco e di aggressione ci siamo"."Abbiamo avuto 6 palle gol nitide contro l’Elfsborg. Quello che mi è piaciuto di meno è che arrivavamo in quelle zone e lì serve qualità e posizionarsi bene con il corpo. C’è da migliorare negli ultimi metri. Quando parlo di un margine di miglioramento intendo questo: serve concezione degli spazi e del movimento del corpo. Dobbiamo alzare il livello".

"Andiamo passo per passo. Certe cose mi vanno bene, altre no. Quello che stiamo proponendo mi piace. Giovedì volevo vedere tutti e fare turnover per vedere se possiamo contare su di loro. Per me abbiamo fatto una buona gara su tante cose con qualche errore negli ultimi metri. Siamo tornati alle 5 di mattina e ieri ci siamo allenati con quelli che non hanno giocato. Spero che tutti possano recuperare, sicuramente abbiamo poco tempo per preparare le gare ma va bene così".

"La loro presenza è fantastica. Sono presenti anche in un momento negativo e per me è bello. Non sono felici però ci sono sempre. Abbiamo fatto due vittorie di fila che non erano scontate e le abbiamo fatte bene. Fare la terza significherebbe fare un altro passo avanti, domani è una piccola finale per me. In queste 5 partite sono rimasto contento di quasi tutto e vincere col Monza sarebbe fantastico".