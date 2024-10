Roma, senti Danso: "Sono tornato più forte che mai, ci vediamo in campo". Può giocare, scongiurato l'intervento al cuore

Buone notizie, finalmente, per Kevin. Il difensore delsi è sottoposto ad ulteriori test dopo che, in estate, il suo passaggio allaera saltato a causa dirinvenute nelle sue visite mediche in Italia che non gli avevano permesso di ottenere l'idoneità agonistica.Lo stesso difensore austriaco ha voluto condividere il risultato degli ultimi controlli fatti a Londra con un post su Instagram: "In uno studio elettrico invasivo completo del cuore di Kevin, non sono state rilevate cicatrici del muscolo cardiaco o anomalie elettriche che potrebbero portare o supportare lo sviluppo di pericolose aritmie.Le parole sono quelle dei medici della Cleveland Clinic di Londra, il prof. Sanjay Sharma e il dott. Magdi Saba.

Tornato nel suo club in Francia, nelle settimane scorse, era stata paventata anche la possibilità diUn’evenienza questa che sembra ora. E Danso può esultare: "Grazie a Dio., ha detto.