Roma, novità per Le Fée: cosa filtra verso il Monza

29 minuti fa



Nonostante il ko in Europa League, Ivan Juric può accennare un sorriso. La sua Roma infatti recupera alcuni pezzi. Dopo il ko contro l'Elfsborg, i giallorossi sono tornati ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida contro il Monza di Alessandro Nesta che si giocherà domenica alle ore 18:00.



Si è allenato con il gruppo Enzo Le Fée. Il francese era ai box da alcune settimane per una distorsione al legamento collaterale mediale del ginocchio rimediata a fine agosto. Problema ora messo alle spalle: il centrocampista è regolarmente a disposizione dell'allenatore croato per la sfida contro i brianzoli. Se non ci saranno ulteriori intoppi, sarà inserito nella lista dei calciatori convocati per il prossimo turno di Serie A.