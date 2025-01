Juric, incubo anche al Southampton. Terza sconfitta su tre, ultimo posto e contestazione: "Mandatelo via"

Getty Images

Non c'è pace in questa stagione 2024/25 per. L'allenatore croato aveva iniziato l'anno da svincolato dopo l'addio al Torino, aveva scelto di accettare il progetto della Roma dopo l'esonero di Daniele De Rossi venendo poi esonerato soltanto dopo 12 partite in favore di Claudio Ranieri e, neanche 1 mese dopo, ha scelto di accettare la panchina del Southampton già in netta difficoltà. La sua cura però non sta evidentemente funzionando dato cheE a far rumore è proprio il tonfo pesantissimo subito dai Saints in casa propria al St. Mary's Stadium e con una disfatta maturata anche metalmente nella ripresa, con 2 gol subiti fra il 62esimo e il 69esimo e soprattutto gli ultimi due gol incassati negli ultimi 2 minuti di recupero. Un netto passo indietro dopo le prime due sconfitte subite nelle prime due contro Crystal Palace e West Ham in cui, perlomeno, la squadra aveva lottato e combattuto.

Il rendimento è deficitario e non ha dato la svolta aspettata dal club che aveva esonerato Russel Martin. L'unico lampo in realtà c'è stato con il pareggio per 0-0 ottenuto contro il Fulham quando in panchina ci andò, ad interim, Marco Silva. Oggi il Southampton è stabilmente all'ultimo posto in classifica con 6 punti e un distacco dai Wolves, oggi prima fra le salve, di 10 punti. E attraverso i social è già partita la contestazione, con i tifosi che stanno già invocando l'esonero al grido di "Mandatelo via".