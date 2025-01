Roma, futuro in bilico per Hummels: "Deciderò in estate. Juric? Una brava persona"

Dopo tanta panchina nella gestione Juricha iniziato a giocare con regolarità nella Roma, Claudio Ranieri l'ha piazzato al centro della difesa e - a meno di esigenze particolari - da lì in mezzo non vuole toglierlo più. Un vero e proprio acquisto per la seconda parte di stagione, anche se quando ha accettato la Roma in estate le prospettive erano diverse: "- ha raccontato in un'intervista rilasciata a Il Messaggero - Il suo esonero è stato uno choc, sia a livello calcistico che personale".

- "Aveva le sue idee ed evidentemente io non ero funzionale al suo tipo di calcio, ma con lui. Anche se non capisco perché non mi ha mai dato la possibilità di giocare. Se lo incontrerò di nuovo glielo chiederò: fuori dal campo era sempre gentile, quando dava la formazione io non c'ero mai".- Prima di firmare con la Roma, Hummels è stato a un passo dal Bologna: "Mi avevano fatto tutti un'ottima impressione, sia l'allenatore che lo staff, l'ambiente e la struttura.e così ho deciso di declinare la proposta".

- "Quando è arrivato mi ha preso da parte dicendomi che mi conosceva, che negli ultimi dieci anni mi aveva sempre seguito e gli piaceva il mio modo di giocare., non aveva dubbi che con lui avrei avuto un ruolo importante in squadra. E' un allenatore top e l'ho capito fin da subito, per farsi ascoltare non ha bisogno di alzare la voce: la Roma dovrebbe tenerselo stretto. Io non so cosa farò, devo ancora capirlo: deciderò in estate".- "E' un bel giocatore e una bella persona, sono sicuro che per lui le cose miglioreranno. Se lo merita., quando non giocavo mi è stato molto vicino e si è preso spesso cura di me".