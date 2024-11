Roma, Juric resta in bilico ma l'esonero può arrivare dopo il Bologna: idea Potter, silenzio a Trigoria

Ivan(per ora) resta al suo posto. Oggi ha diretto l’allenamento della mattina in un clima poco disteso. Pochi sorrisi tra i giocatori e tante facce appese. Solito lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre chi non è sceso in campo o è entrato nei minuti finali ha svolto la sessione in gruppo. L’idea dei Friedkin – al momento a Parigi – è quella di aspettare la pausa. La Roma giovedì giocherà contro l’e domenica col Bologna. Poi arriverà lo stop per la nazionale. Sarà un crocevia fondamentale poiché al rientro i giallorossi affronteranno Napoli e Atalanta. Un calendario che mette paura soprattutto perchée compagni si trovano più vicini alla zona retrocessione che al quarto posto. Il Venezia terzultimo dista 5 punti, la Fiorentina in zona Champions 9.

– I Friedkin si stanno muovendo senza però avere in mente un piano ‘B’ definito. Tra i nomi sondati c’è. L’ex Chelsea viene da un’esperienza disastrosa a Londra, ma a Brighton aveva fatto un lavoro eccezionale. Occhi anche su Lampard e Paulo Sousa. Ma Boniek smentisce il secondo: “Stupidità”. Da non escludere le piste italiane con Mancini che potrebbe pensarci ma fino ad oggi non risultano contatti diretti tra le parti. Situazione in costante aggiornamento.Un suo ritorno è totalmente da escludere. I Friedkin non hanno intenzione di richiamarlo.

– Ieri al ritorno da Verona un gruppetto di tifosi ha aspettato la squadra. Insulti e soliti cori: “Tifiamo solo la maglia”.. La squadra è uscita nel primo pomeriggio nell’indifferenza totale. Segno che la tifoseria sembra ormai rassegnata. Da segnalare all’interno del Fulvio Bernardini la premiazione per Artemche ha ricevuto un premio da due giornalisti spagnoli per aver vinto il titolo di capocannoniere della Liga l’anno scorso. L’ucraino è una delle poche note liete di questo travagliato inizio di stagione.