Marko Pjaca, in campo ieri nell'amichevole della Juventus contro il Cesena, dopo il prestito al Genoa della scorsa stagione è destinato a proseguire il suo pellegrinaggio in giro per la Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport tra domani e martedì si definirà il passaggio al Torino in prestito con diritto di riscatto.