Rabiot resterà, nonostante i piani della Juventus che oggi si ritrova con un problema di abbondanza a centrocampo dove il francese insieme a Pogba e Locatelli è di fatto oggi intoccabile. Per questo, con i problemi per l'addio anche di Arthur alla fine la Juve potrebbe prendere in considerazione offerte per dei giocatori a sorpresa, spesso utilizzati da Allegri e ritenuti anche importanti dall'allenatore livornese. Si tratta di McKennie e Zakaria che hanno richieste all'estero e che non è escluso che possano partire.