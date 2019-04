La sconfitta in Champions League contro l'Ajax che è costata l'eliminazione ai quarti di Champions League e la fine del sogno di riconquistare la coppa ha lasciato il segno in casa Juventus. Tifosi delusi per il risultato, per il gioco espresso, per il flop di alcuni giocatori e per le scelte di Allegri si stanno confrontando sui motivi, o meglio sugli errori che hanno portato a questo clamoroso ko. Di chi è la colpa? Cosa si può cambiare? Da Allegri al mercato ecco cosa ne pensano alcuni dei tifosi intercettati dal nostro Lorenzo Bettoni ​inviato a Torino.