La Juventus deve fare i conti con una sosta nazionali che presenta a Massimiliano Allegri un conto salato. In un reparto già numericamente corto come quello di centrocampo, si insinuano dubbi legati alle condizioni fisiche di alcuni elementi, che costringono il tecnico livornese a valutare soluzioni alternative in vista del derby d'Italia con l'Inter, in programma per domenica 26, esattamente tra una settimana.



DUBBI A CENTROCAMPO - Lì in mezzo sono diversi i giocatori non al 100%. Messi da parte i casi di Nicolò Fagioli e Paul Pogba, indisponibili per vicende extra-campo, ora sono gli infortuni a turbare il mondo Juve. Partendo da Manuel Locatelli, passando per Fabio Miretti, fino ad arrivare all'ultimo in ordine di tempo, Weston McKennie. Anche sulle fasce, con Timothy Weah e Andrea Cambiaso non al meglio, la situazione non appare agevole. L'obiettivo numero uno è recuperare gli acciaccati, ma intanto vanno considerate le alternative. Queste, caso per caso, le possibilità al vaglio di Allegri per la sfida contro l'Inter.



