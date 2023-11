L'ex attaccante di Juve e Inter,ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha anticipato proprioma in cui si è anche soffermato sulla gestione dell'attuale campionato."Juve-Inter? Io penso sempre positivo. Se vince, l’Inter va a +5; se vince la Juve, va in testa da sola: se non cerchi di vincere una partita così, quale? E se due squadre provano a vincere, è difficile che alla fine la partita sia brutta»."No: l’Inter sta giocando un gran calcio, partite bellissime e l’anomalia sta nei punti persi con Sassuolo e Bologna: aggiungiamone almeno due e il divario diventa più realistico. Però la Juve non molla niente, e stare addosso a questa Inter non è facile: Juve compatta, calcio compatto"."Può piacere o no, ma ad Allegri va bene così: più risultati che occasioni-gol. Non è sempre così, in tutte le partite, ma è anche così. Eppure ha quattro attaccanti forti, ha i giocatori per migliorare, e magari qualcun altro arriverà. Se la Juve prende, prende giocatori forti: per vincere i campionati"."Molto più forte. La sua panchina non ce l’ha nessuno, i nuovi acquisti sono tutti potenziali titolari: Pavard, Carlos Augusto, Frattesi, Sanchez, Arnautovic. A me Lukaku piace. È uno di peso? Sì. Fa la differenza? Sì, alla Roma la sta facendo. Però l’Inter ha preso Thuram...»."Fa di più: sposta gli equilibri, sempre. I gol, quelli più ne fai e più ne vuoi fare. Più ti viene fame. Ricordo una partita con l’Empoli in casa, sbaglio un rigore nel primo tempo. nella ripresa faccio tre gol, ma alla fine ero incazzato nero con me stesso: “Ne dovevi fare cinque"..ATTACCO JUVE - "Pochi gol di Vlahovic e Chiesa? Ci metta anche Kean, che è in grande forma: contro il Verona gliene hanno annullati due “devastanti”, ma i gol per lui arriveranno. La Juve ha gli attaccanti per fare gol: ne devono fare di più, stanno mancando"."È presto, mancano 26 partite. Però oggi sì, dico loro due: ma più perché Milan e soprattutto Napoli, che sarebbe forte come loro, hanno problemi"."A vederlo contro il Psg sembrava che i problemi li avessero i francesi... Però gli manca qualcosa davanti: il peso del gol è troppo su Leao e Giroud, che sta facendo miracoli su miracoli su miracoli. L’Inter e la Juve hanno quattro punte che possono segnare, il Milan no".