Max Allegri un nome l'aveva fatto: Luis Suarez dell'Atletico Madrid. La sua carta da giocarsi per sostituire Alvaro Morata, che sembra aver già le valigie e i biglietti fatti per Barcellona. Non se ne andrà finché la Juve non troverà un sostituto liberandolo: a Morata è stato fatto capire chiaramente che fino a quando non ci sarà un nuovo 9 dovrà restare al suo posto, anche se magari ne avrà molta voglia. Suarez non è una pista al momento praticabile.