L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha analizzato la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter: "E' stato un buon test per vedere a che punto eravamo - ha detto il tecnico bianconero a SportMediaset - E posso dire che abbiamo fatto una bella partita, poi purtroppo il calcio l'ha inventato il diavolo e al 121' abbiamo fatto quest'ingenuità. In generale abbiamo avuto diverse occasioni giocando contro la squadra più forte in Italia. I primi dieci minuti abbiamo avuto un po' di timore, poi siamo riusciti a trovare calma e lucidità concedendo poco e niente nel secondo tempo".



IL KO - "Una sconfitta a cinque secondi dalla fine con un trofeo in palio brucia, e deve farci arrabbiare. Dobbiamo trovare la carica giusta per continuare la stagione nelle altre tre competizioni. Stiamo crescendo, a livello fisico stiamo bene e ora dobbiamo concentrarci sul campionato. Ora affronteremo l'Udinese che è una squadra fisica, torneranno gli infortunati e squalificati".



SINGOLI - "Sono contento di Rugani e anche Kulusevski ha fatto una buona partita, Alex Sandro è tornato sui suoi livelli nonostante l'ingenuità nel finale. Dybala? Nelle gare precedenti abbiamo rischiato di farlo giocare più spesso, e dopo l'infortunio non si può spremere troppo; a Roma ha giocato 86', oggi c'era il rischio supplementari".