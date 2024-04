Juve, altri 30 milioni di tagli al monte ingaggi: ecco come

La strategia della Juventus è chiara ed è stata tracciata da Cristiano Giuntoli in diverse occasioni. La linea guida in un bilancio che sarà ancora in forte rosso dovrà essere quella della sostenibilità e della riduzione dei costi su base annua. Di conseguenza in vista della prossima sessione di calciomercato si dovrà dare un netto taglio sia lato ammortamenti che soprattutto lato monte ingaggi.all'anno (l'Inter seconda arriva a toccare quota 119,5 milioni di euro). Secondo il Corriere dello Sport dopo averlo già fatto nel corso della passata estate, l'idea è quella di continuare ad abbassare questa cifracon addii e cessioni.

In quel conto c'è ancora il ricco stipendio di Paulche, squalificato per 4 anni dal Tribunale Antidoping, vedrà il suo contratto risolto per giusta causa con un risparmio importante da 12 milioni di euro lordi. Saluterà sicuramente ancheche andando a scadenza lascerà sul tavolo uno stipendio da 12 milioni lordi. Oltre a questi addii annunciati riflessioni sono in corso sia per Arek(3,5 milioni di euro netti a stagione) sia per Daniele(anche lui con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti). E se si riuscisse a piazzare sul mercato anche Moiseil progetto sarebbe completato pur essendo chiaro che, al posto loro, dovranno essere contemplati anche i sostituti da inserire in rosa. Cifre? Più basse di quelle lasciate sul tavolo, questa è la certezza.