IL TABELLINO:

Ha vinto soffrendo (alla fine 23 tiri a 8 per i bianconeri), lottando fino all’ultimo pallone. Non c’erano dubbi, ma se una squadra non è schierata dalla parte del suo allenatore non può mai giocare una partita del genere. Adesso è di nuovocome testimonia il dato delle conclusioni, creando almeno 4 occasioni da gol, ma confermando i limiti nella costruzione del gioco in mezzo al campo. E- Abituate ad attaccare con cautela, quasi con circospezione, per mezz’oraTrenta minuti poco significativi., stramazzato in terra col volto fra le mani e con le urla che rimbombavano fra le tribune deserte. Chiellini era alla 400a partita in Serie A, alla 500a con la maglia della Juve in tutte le competizioni e uno con questa montagna di esperienza non può fare un intervento del genere. Giusta anche l’ammonizione per il capitano bianconero.- Senza indugi, sul dischetto è andato l’altro capitano, Lorenzo, il settimo azzurro a raggiungere le tre cifre ma il primo italiano in assoluto. Da quel momento la partita si è sciolta e il Napoli, con più spazio a disposizione, ha creato le premesse per altre due occasioni, spente però da Chiellini che aveva qualcosa da farsi perdonare.Nessuno dei due si curava troppo dello spazio concesso al diretto avversario, tutt’e due pensavano invece al modo migliore di sfruttare quello a propria disposizione. E in effetti sia il messicano che il colombiano per tutto il primo tempo hanno creato più degli altri venti in campo. Per effetto del movimento della Juve, anche il Napoli in fase difensiva si organizzava col 4-4-2, pur avendo due esterni molto offensivi come Lozano e Politano e con Insigne al fianco di Osimhen. Gattuso aveva scelto (ma vi era stato anche indotto dalle tante assenze) una formazione molto offensiva, con quattro attaccanti più Zielinski a metà campo al fianco di Bakayoko; Pirlo puntava invece sulla velocità dei suoi esterni, ma se le risposte di Cuadrado erano convincenti, quelle di(a sinistra per facilitare l’uscita di Alex Sandro). Dopo 4', Ronaldo ha avuto la palla dell’1-1 ma se l’è fatta parare da Meret, che aveva preso il posto di Ospina (problema fisico) durante il riscaldamento. La Juve ha cambiato passo e aumentato la velocità. A destra Chiesa ha preso il tempo a Mario Rui e ha portato dei pericoli, quello più grosso con un tiro dal limite deviato in angolo da Meret. Il Napoli subiva ma reggeva grazie al duro lavoro di Bakayoko e alla buona intesa della coppia centrale di difesa, Rrahmani-Maksimovic, di recente criticata giustamente ma in questa partita molto applicata.- A metà ripresa,La Juve ha continuato a spingere ma senza la necessaria qualità, senza precisione, Bentancur e Rabiot non creavano alcunché, così. Il nuovo assetto ha invece rinfrancato il Napoli che ha cominciato a uscire dalla sua metà campo grazie al palleggio di Fabian Ruiz, ma soprattutto grazie allo straordinario lavoro di Insigne che sosteneva Mario Rui nella fase difensiva e aveva l’energia, oltre ché la lucidità, per ripartire. I campioni d’Italia hanno ritrovato un po’ di spazio per il contropiede e- Quando mancava un quarto d’ora,Chiesa ha cercato il gol con un’altra conclusione da fuori uscita di poco e poi con un cross che Morata ha girato a rete trovando ancora una volta l’opposizione diNapoli-Juventus 1-0Marcatori: 31' p.t. Insigne (r) (N).Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski (19' s.t. Elmas), Bakayoko; Politano (19' s.t. Fabián Ruiz), Insigne (43' s.t. Lobotka), Lozano; Osimhen (30' s.t. Petagna). All. Gattuso.Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (1' s.t. A. Sandro), de Ligt, Chiellini, Danilo; Berardeschi (18' s.t. McKennie), Bentancur (27' s.t. Kulusevski), Rabiot, Chiesa; Morata, Insigne. All. Pirlo.Arbitro: Doveri di Roma.Ammoniti: 23' p.t. Di Lorenzo (N), 30' p.t. Chiellini (J), 45' p.t. Cuadrado (J), 11' s.t. Bakayoko (N), 48' s.t. Rabiot (J).