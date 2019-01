. Dopo aver ripreso gli allenamenti già nelle scorse settimane, il ragazzo del vivaio bianconero che aveva dovuto smettere di giocare più di tre anni fa per combattere contro il cancro, oggi ha indossato di nuovo la maglia (numero 18) della Juve in una partita. C'era anche lui, Bryan Jocelyn Dodien, contro il Bologna nell'amichevole dell'Under 15 vinta 3-1 dal gruppo di Valenti.Nel 2015 Bryan, protagonista in maglia bianconera fin dai Pulcini, scopre di avere un tumore. Inizia così un periodo difficile, nel quale la Juventus gli sta vicino: l’esempio arriva da, che dedicò al ragazzino un gol in un derby di Coppa Italia, con tanto di dedica sulla maglia: “”, le parole del centrocampista francese ai microfoni della Rai. A raccontare tutta la sua gioia ci ha pensato una foto apparsa sulle sue stories Instagram: la maglia bianconera distesa in una porzione di spogliatoio e la scritta, sentita, che stringe il cuore.. Che da adesso in poi ha intenzione di recuperare il tempo perduto, e che dopo aver battuto il cancro potrà finalmente concentrarsi sul campo. Che bella notizia.