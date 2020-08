Dopo l'eliminazione contro il Lione,ha parlato ai microfoni di Sky: "L'avevamo preparata per non concedere vantaggi. Dopo 12 minuti il programma è saltato, poi siamo stati bravi a non andare all'arrembaggio, mantenendo un certo ordine e proponendo opportunità per fare gol. Sul 2-1 credevamo all'impresa"."Al di là del ruolo di campo, penso di avere un serbatoio di esperienza abbastanza adeguato per capire che in questi momenti qualche ragazzo è talmente abbattuto e deluso che magari non avrebbe nemmeno le parole giuste o spunti da dare. Non siamo arrivati dove pensavamo e volevamo, c'è tanta amarezza. Ogni volta che si parte per questa competizione, l'idea è sognare con i piedi per terra per arrivare dove in questi ultimi anni non siamo arrivati. Sembra sempre la stagione buona, ma poi devi fare i conti con avversari di immenso valore. La qualificazione di oggi è stata condizionata dal brutto risultato dell'andata"."Quando riesci per la nona volta a vincere lo scudetto credo sia qualcosa di straordinario, va sottolineato. Vincere con una certa sicurezza non è una cosa comune. Chiaramente in mezzo a tutto ciò, in questa stagione, ci sono state luci e ombre. Dobbiamo far sì che queste nuvole si diradino per far splendere il sole"."Che non fosse il nostro unico obiettivo è chiaro. Quest'anno - tra le difficoltà del caso e questa partita - devo dire che non siamo riusciti a far scoccare una scintilla"."C'è la consapevolezza che qualcosa vada smosso e qualche giovane rimpolpi la rosa, è il normale percorso di ogni squadra e società seria che mira a vincere."Da tre-quattro anni mi ritengo scaduto, ma finché sto bene andrò avanti. Per me non è più un'ossessione, non è più straziante provare a vincere questa Champions. Ormai ci rido su, mi approccio in ogni stagione con entusiasmo".