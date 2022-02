(Alessandro Bassi è anche su

e per questo per decenni dimenticato,e molto apprezzato per poi cadere nell'oblio. Per decenni è stato il primatista tra gli allenatori italiani con il maggior numero di scudetti vinti ed è stato anche. Al nome di Carcano, però, è anche legato, dove si mette in luce come uno dei migliori centromediani del campionato, tanto che. Emilio Colombo proprio in quell'anno, sulle colonne de Lo Sport Illustrato così ne tratteggiava un profilo, quando il giovane calciatore si stava mettendo in luce come uno dei calciatori italiani più promettenti del campionato:“Carcano è un bel tipo di calciatore. Senza essere un atleta poderoso, senza disporre di fasci muscolari poderosissimi ed eccessivamente sviluppati. Carcano è pur sempre un piccolo campione fuori dal comune. (…) Di statura superiore, e non di poco, alla media, l'alessandrino di adozione, si fa rimarcare per la possanza del tronco toracico. Un tronco pieno, tondo da boxeur. Le spalle spioventi un po' a tutto risalto dell'attaccatura del collo forte e lungo. Una testa quasi piccola; due limpidi occhi chiari illuminano il volto d'un aria sbarazzina. Le gambe del giovane calciatore sono agili, allungate, nervose.”al chiodo e di vivere così il secondo tempo della sua vita calcistica come allenatore, carriera che sarà ricca di successi. Dopo gli inizi alla Valenzana e all'Internaples e dopo essere tornato ad Alessandria sfiorando la conquista del titolo nel '27/28, è. Da allenatore Carcano è attento a tutto quanto sta al di fuori del campo, alla Juventus era solito assoldare alcuni ragazzini per sorvegliare i suoi calciatori meno inclini alla disciplina. Carcano è un allenatore psicologo, capace di far rendere al meglio ogni calciatore: “Cura di spiriti, la mia. Non c'è giocatore che nel corso di un campionato non attraversi periodi più o meno lunghi di minorate condizioni fisiche, aggravate spesso da una conseguente sfiducia nei propri mezzi”. Quando arriva alla Juventus nel 1930 si porta con sé un giocatore già avuto a Napoli e ad Alessandria, il regista offensivo Giovanni Ferrari . Pronti, via e sono subito 8 vittorie consecutive bianconere, da lì 4 scudetti di fila.Domenica 9 dicembre il campionato è fermo per l'incontro della Nazionale con l'Ungheria,: un breve e scarno articolo su La Stampa informa che Carlo Carcano “”. Stop. Non si aggiunge altro, tutto il resto dell'articolo è dedicato al suo successore, la “bandiera bianconera” Bigatto. Eppure la Juventus in quel momento è al secondo posto in classifica ed è reduce da ben 4 scudetti consecutivi, non ci sono motivi tecnici alla base della decisione. Ancora lo stesso giorno La Gazzetta dello Sport riportando la notizia si professa sicura “che la direzione della società chiarisca la situazione con un comunicato ufficiale di cui i bene informati annunciano imminente la pubblicazione”,Di più. Di Carlo Carcano se ne parlerà sempre meno nel mondo calcistico nei giorni e mesi seguenti, salvo un breve trafiletto che La Gazzetta dello Sport pubblica nel numero del 14 dicembre, nel quale viene data la notizia dell'assunzione di Carcano come allenatore del Genova. Sotto la Lanterna Carcano chiude la stagione 1934/35 quale vice di Renzo De Vecchi, poi per diversi anni Carcano “scompare” dalle scene – a parte una breve parentesi a Sanremo in serie C – sino a guerra terminata, quando nel 1945 guida l'Inter nel campionato Alta Italia.di fila guidando la Juventus e – pur con una squadra stanca e logorata – ha tutto per poter centrare anche il quinto scudetto. Non solo. Nell'estate che ha portato l'Italia del calcio sul tetto del mondo lui non ha certo avuto un ruolo marginale:o. Insomma, Carcano è, a tutti gli effetti, una delle figure più importanti nell'Italia calcistica del 1934., già sotto l'occhio vigile della censura e asserviti al regime. Lo scrittore e giornalista Vladimiro Caminiti così ricostruisce i fatti di dicembre:“Edoardo Agnelli chiama a rapporto Mazzonis, Levi, Monateri, Gola, Tapparone. Cosa c'è di vero in questa storia delle licenze del tecnico coi suoi giocatori? È vero che lo spogliatoio è pieno di chiacchiere ingiuriose per la dignità del sodalizio? «Qualcosa c'è di vero, purtroppo, commendatore...» sibila Mazzonis. Non sono bastati quattro scudetti a riparare l'alessandrino Carcano dall'accusa di indegnità morale.”e la società per stroncare sul nascere quello che, decide di allontanare il tecnico non con un comunicato ufficiale ma così, facendo sapere semplicemente che Carcano non è più l'allenatore. Alfio Caruso nel suo Un secolo azzurro parla della vicenda, di come alcuni dirigenti bianconeri avessero denunciato a Mazzonis atteggiamenti pederasti di Carcano, Varglien e Monti. Ancora Caminiti: “(...) Borel II rifiutò sempre di farsi massaggiare da lui né mai si fece sorprendere senza la mutanda”.. Ieri come oggi il tema dell'omosessualità nel mondo del calcio è un discorso molto complicato da affrontare e ancora oggi a parte rare eccezioni l'unico modo di porsi in casi come questi pare essere quello dell'omertà, come bene recentemente ha scritto Alec Cordolcini sulle pagine del Guerin Sportivo.per andare a fare il vice a Genova in serie B., veloce parentesi a Bergamo e poi tre anni quale direttore tecnico ad Alessandria e Sanremo, quindi il ritiro definitivo dalle scene calcistiche.dove si dedica soprattutto ai ragazzi creando la fondazione dei, quindi laper le conseguenze di un malore di qualche settimana prima durante un bagno in mare.