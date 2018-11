di una rosa creata per provare a vincere tutto e uno dei pochi a salvarsi sempre. Come marcatore è tra i più forti al mondo, come difensore uno dei migliori nella storia bianconera. Lo è tecnicamente (non si fa riferimento alla sola tecnica di base, ma a tutti gli aspetti che compongono la sua figura), ma anche per leadership, carisma e appartenenza.Ma non è finita qui.