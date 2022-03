Via dalla Juve a fine stagione. Quella che sembrava solo un'ipotesi sta diventando una certezza nella testa di Giorgio Chiellini. La mancata qualificazione alla fase finale de Mondiale ha stravolto i piani, il difensore azzurro, che contro l'Inter festeggerà la 553ª partita in maglia bianconera, sta seriamente pensando di mettere la parola fine alla sua carriera in bianconero. Lo farà di certo con la Nazionale, il prossimo 1 giugno contro l'Argentina, nella partita tra chi ha vinto l'Europeo e chi ha vinto la Coppa America, mentre per ora non è chiaro se a fine anno deciderà di appendere gli scarpini. L'ipotesi di vivere un'ultima stagione in MLS lo stuzzica, sullo sfondo c'è anche un futuro da subito da dirigente. Tra qualche settimana sarà tutto più chiaro.



VOLTI NUOVI - Arriveranno anche aggiornamenti sul fronte sostituto. La Juve si sta muovendo da tempo, nella testa di Cherubini e Arrivabene c'è l'idea di trovare un partner affidabile a Matthijs de Ligt, al momento fuori dalla lista dei partenti. La prima scelta è rappresentata da Antonio Rudiger, centrale tedesco in scadenza a giugno con il Chelsea, ma ancora non c'è ancora sull'ingaggio. Di certo a luglio ci sarà un volto nuovo, Federico Gatti del Frosinone, che però va valutato ad alti livelli, non è da escludere che possa essere inserito un altro giovane, come Mattia Viti dell'Empoli, obiettivo anche del Milan.