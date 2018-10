La Juventus ha un solo obiettivo questa sera contro il Genoa, che affronta i bianconeri alle ore 18 all'Allianz Stadium: vincere, per continuare la striscia mai interrotta in questo avvio di stagione fatto di soli successi nelle dieci uscite finora. Il Corriere della Sera, però, aggiunge altre motivazioni per la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri: "Vincere per scacciare i guai". Nel dettaglio: "Il caso Ronaldo, la Curva chiusa per razzismo, l’addio dell’a.d. dei sette scudetti, l’inchiesta di Report che centellina intercettazioni sinistre e dannose per l’immagine della società, anche se di nessun valore dal punto di vista processuale. Non si può dire che il comitato d’accoglienza per l’ottavo scudetto bianconero di fila non si sia organizzato in anticipo".