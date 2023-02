Nel corso di una intervista concessa al canale Twitch della Juve, il portiere bianconero Crespi parla dei suoi modelli: “Come portiere mi piace Maignan. A livello di uscite scelgo sempre Maignan, coi piedi Ederson. Miglior para-rigori? Handanovic ai tempi. Buffon è stato un punto di riferimento. Da bambino per chiunque è stato un esempio.” E sulla stagione: “Quest’anno sono migliorato tecnicamente, venivo da tante partite giocate bene. Poi ho avuto anche alcuni bassi, in cui non ho giocato benissimo. I miei punti di forza? Negli ultimi anni sono maturato molto mentalmente, penso che la mentalità sia molto per un calciatore. Adesso sono più tranquillo e cosciente. Fa parte del percorso di crescita. Vorrei vincere la Coppa Italia e salire in Serie B“.