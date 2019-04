Nemmeno il Real Madrid, nemmeno il Barcellona o il Manchester United., un record aggiornato (il Lione dei primi anni 2000 resta a 7).. Sembrava quasi fatta per il Dortmund di Favre, poi è arrivata la manita alla 28esima giornata e il sorpasso ha rilanciato i bavaresi verso il settimo titolo di fila. Il Bayern è sulle tracce di Madama, non molla niente. D’altra parte la Juve ha vinto l’ottavo “con la sigaretta”, senza troppi sforzi. C’è chi sostiene che arriverà facilmente a 10 (o, chissà, magari anche di più..), se le altre pretendenti continuano a illudersi e a illudere. Ma noi in realtà non sappiamo quanto durerà l’incantesimo, perché davvero, d’incantesimo si tratta., l’indimenticabile ma ahinoi dimenticato allenatore del “Quinquennio d’oro” bianconero, che di quei cinque campionati vinse i primi quattro, poi fu costretto a dimettersi nel dicembre del 1934. Allegri pertanto è l’unico ad esserci riuscito, in Italia. Il solo., l’uomo che riportò il tricolore a Torino dopo Calciopoli.IL CICLO DI CONTE- Anche Conte probabilmente avrebbe vinto quattro o cinque scudetti, ma il suo, dopo il terzo. Tra questi due estremi temporali, grandissimo calcio, un unico capolavoro fisico, tattico e mentale, sempre in crescendo.2011/2012, IL PRIMO – “Il più desiderato, il più sentito, il più bello di sempre”, così lo descrive il sito ufficiale della Juventus. E in effetti, quella degli “Invincibili”, viene ricordata spesso con grande emozione dai tifosi bianconeri, sia per l’ondata rabbiosa di orgoglio che fu capace di scatenare, sia per lo spettacolo effettivo visto in campo.. Conte all’inizio pensava di poter adottare il suo brillante 4-2-4, ma vi rinunciò presto scivolando dapprima nel 4-3-3, quindi appunto in una particolare interpretazione del 3-5-2, decisamente offensiva. Il problema del 4-2-4 (chiamarlo problema fa sorridere) era Pirlo. Il campione del mondo arrivato in estate a parametro zero dal Milan necessitava di maggior protezione in mezzo al campo. Così Conte ebbe l’intelligenza di adattarsi al talento del regista, virando su un centrocampo a tre (Marchisio-Pirlo-Vidal). L’unico modo allora per non rinunciare ai due attaccanti (il punto di contatto tra partenza e arrivo nel ragionamento del tecnico bianconero) non poteva essere che il 3-5-2. Ecco perché il 4-3-3 fu accantonato. Conte voleva raggiungere sempre la parità numerica con le difese avversarie schierate a quattro, e per ottenere lo stesso effetto del 4-2-4 alzava tantissimo i quinti, i laterali tutta-fascia. Nell’immagine sotto (Cagliari-Juventus giocata a Trieste) si vedono chiaramente i vantaggi di questo tipo di atteggiamento. I difensori avversari erano impegnati sempre nei duelli, non potevan darsi copertura.In concreto significava dover affrontare l’intesa del(giocatori peraltro molto attenti e connessi ai movimenti dei compagni), i lanci di Pirlo per i tagli in porta di Lichtsteiner, e in più, l’arma definitiva, gli inserimenti a sorpresa di Vidal o Marchisio. Era un 3-5-2 che poteva trasformarsi facilmente in un 3-3-4 o 3-2-5 durante gli assedi. E quando la Juve cambiava ritmo (ma questo in tutto il triennio di Conte), si aveva la netta sensazione che il gol stesse lì pronto a scattare in automatico.2012/2013, IL SECONDO -. Nessun mercato faraonico, l’assetto non varia. Eppure la Juve è più forte: piazza a sinistra Asamoah, torna Giovinco e, soprattutto,Ecco il primo gol del francese in Serie A, contro il Napoli, allo Juventus Stadium. Un tiro al volo col “piede sbagliato” che lasciò tutti a bocca aperta. Incantano ancora la coordinazione, la precisione, il mix di forza ed eleganza così tipicamente francese. Semplicemente, in Italia non c’era nessuno in grado di fermarlo.(alternato ai soliti Matri, Vucinic e Quagliarella) diede all’attacco soluzioni nuove (più “atomiche”), e aprì la strada, con la sua interpretazione del ruolo da seconda punta, al futuro:2013/2014, IL TERZO –, confermando in blocco i reparti di difesa e centrocampo, sempre più performanti. La media gol della prima classificata toccò i 2,10. Nel 2011/2012, per intenderci, era 1,79; nella stagione di mezzo 1,87. Tevez e Llorente portarono secchiate fresche di gol (16 lo spagnolo, 19 Carlitos). La classica coppia complementare: quello piccolo non proprio bellino e il gran fusto di Pamplona, uno tecnico e veloce l'altro abile nel gioco aereo.IL CICLO DI ALLEGRI-e diventa di lì a breve il CT della Nazionale., ma Allegri, si sa, nel casino, lui, ci sta bene. È un momento delicato: Pirlo ritrova il tecnico che lo aveva lasciato partire dal Milan. Cosa succederà tra i due? Convivono solo per un annetto, ma vincono assieme il quarto scudetto, la Coppa Italia e vanno persino in finale di Champions. È iniziato il ciclo di Allegri; e durerà parecchio..2014/2015, IL QUARTO-Allegri inizialmente conferma il 3-5-2 di marca contiana, ma piano piano passa a un modulo che gli è da sempre più congeniale:, difesa a quattro (Evra rinforzo a sinistra) e rombo a centrocampo. Lo faceva al Cagliari e nel Milan dello scudetto (2010/2011), sfruttando nel ruolo di trequartista giocatori più muscolari che di fantasia. Nella Juve ha già Vidal, gli prendono pure Pereyra. In questo modo anche Marchisio trova più spazio da mezzala destra. Un altro giocatore chiave della stagione è indubbiamente(8 gol e 5 assist in campionato, ma ben 5 reti in Champions). Lo spagnolo, in prestito dal Real Madrid, scalzerà via via Llorente, andandosi a sistemare in coppia d’attacco con Tevez. Nel 4-3-1-2 di Allegri servivano attaccanti dinamici.2015/2016, #HI5TORY- Smaltita la sbornia del doblete (la Juve non vinceva da 20 anni la Coppa Italia) e soprattutto mandata giù la delusione della finale di Champions di Berlino, persa 3-1 contro il Barcellona,. Partono Pirlo, Tevez, Llorente e Vidal, in compensoA posteriori si capisce meglio tutto quanto; non era un semplice svecchiamento, era un ricambio di qualità. Marchisio prese il posto di Pirlo in cabina di regia, il tedesco Khedira ebbe l’altrettanto difficile compito di sostituire il guerriero Vidal. Fu tuttavia il reparto d’attacco a venire maggiormente stravolto: gran parte delle responsabilità vennero affidate a un campione affermato e a un ventunenne dal tocco magico.furono la nuova coppia vincente dei bianconeri. E Cuadrado a destra faceva un po’ il jolly.Addirittura uscirono sconfitti la prima in casa, una cosa che non era mai accaduta., di quando Dybala e compagni risalirono la classifica dopo i primi mesi d’incertezze e scivoloni, come ad esempio la sconfitta di Reggio Emilia (28 ottobre, Juve a -11 dalla vetta, undicesima). Fu proprio l’1-0 inflitto dal Sassuolo di Eusebio Di Francesco (il Sassuolo che conquistò l’Europa League) a determinare l’inversione di tendenza. I nuovi arrivati dovevano comprendere il valore, il significato di quella maglia. Il peso di una sconfitta alla Juventus. E dalla partita successiva, il derby col Torino, i bianconeri iniziarono una rimonta pazzesca. Fino al famoso gol di Zaza in Juve-Napoli (1-0), gara che lanciò per la prima volta in testa alla classifica Madama (13 febbraio 2016). Nelle ultime 25 giornate la Juventus conquistò 73 punti sui 75 a disposizione. Per 10 gare consecutive non subì un gol.2016/2017, #LE6END- Scritta la storia, eguagliate le gesta del Quinquennio d’oro (1930-1935),. Sei scudetti di fila in Italia non li aveva mai vinti nessuno.Arrivò dal Napoli El Pipita. Il capocannoniere argentino aveva appena segnato la bellezza di 36 reti in 35 partite. In bianconero il primo anno ne segnerà certamente meno, ma comunque un discreto numero (24). Dalla Roma, invece, la Juve acquistò. Il bosniaco diventerà con Allegri il giocatore che era stato sempre sul punto di essere, senza mai esserlo davvero. Un grande regista, un giocatore continuo. Ma non è finita qui, perché il mercato estivo ‘regalò’ alla Juve anche un certodel 15 gennaio (2-1 per i viola di Paulo Sousa),. Archiviato il 3-5-2,: in campo, quel giorno, la Lazio si trovò di fronte praticamente tutti i campioni bianconeri.. E con questo schieramento raggiunse ancora una volta la finale di Champions. Ma lì andò malino col Real (1-4).2017/2018, #MY7H-Nuovi volti contribuirono alla conquista del settimo scudetto consecutivo. Penso in particolare alla saetta, alla mezzala, al cambio di maglia impegnativo di. Giocatori che riempirono il vuoto d’affetto causato dalla. Quello del centrale difensivo fu nella sostanza un arrivederci, ma allora ebbe tutto l’aspetto di un addio.a inizio anno, la sua però era una storia molto diversa, tangente il mondo Juve.E se il francese era la mezzala sinistra che serviva, un corridore instancabile, pronto a soccorrere Pjanic nel momento del bisogno, Douglas Costa era l’esterno iper-tecnico e iper-veloce adatto quasi esclusivamente a giocare in un tridente. Lo “spacca-partite”, l’uomo che entra nella ripresa e ti cambia il match.Dybala ormai non era più un titolare indiscusso. Era “soltanto” un’opzione, un asso nella manica di Allegri al pari di (quasi) tutti gli altri.2018/2019, #SCUDEIGHT-. D’altronde, c’è ben poco da ridere.Sì, proprio lui, CR7 in carne ed ossa. È successo qualcosa di incredibile, la star inarrivabile del Real Madrid è approdata finalmente in Serie A. Si può vedere da vicino adesso, si può comprendere meglio la sua straordinaria grandezza.ora il portiere titolare bianconero, dopo una stagione di transizione fondamentalmente all’ombra dell’ultimo Gigi. Ma nella Juve, per l’ottavo titolo, a inizio stagione, sono arrivati anche il terzino, e pure un altro tedesco,. Se ne sono andati tuttavia il Pipita, Asamoah e Lichtsteiner. Gente pluridecorata. Più umile, infine,(i riferimenti principali restano ancora il 4-3-3 e il 4-3-1-2, con un ritorno occasionale alla difesa a tre)., una spalla vagamente alla Benzema, che ricopra cioè certe funzioni specifiche (anche se i due sono quasi agli antipodi per stile e atteggiamento). Il fatto è che se c’è Mandzukic in area, i difensori avversari non guardano al solo Ronaldo, perché sono impegnati a gestire anche la mole del croato.Allegri ormai lo piazza dappertutto: in attacco, a destra prevalentemente, ma anche a sinistra (vedi nel secondo tempo di Juve-Atletico Madrid), e a centrocampo persino, nel ruolo di mezzala. Nell’ultimo periodo, insieme a Kean, ha fatto pure la seconda punta, quando sua maestà e Mandzukic erano a riposo.: con Mandzukic e Ronaldo intercambiabili tra centro e centro sinistra del tridente e Bernardeschi a destra, pronto eventualmente a entrare dentro al campo, sotto le due punte.