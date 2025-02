Il Milan cade ancora e scivola all’ottavo posto. Il Bologna vince 2-1 ed è sesto

e, dopo la sconfitta contro il Torino, con lo stessoneldella partita che fu rinviata lo scorso 26 ottobre quando l'alluvione colpì l'Emilia Romagna. I rossoblu dirimontano il vantaggio a fine primo tempo di Rafael Leao e, nella ripresa, con il contestatissimo gol di Castro (tocco di braccio di Fabbian) e con il gol di Ndoye centrano una vittoria importantissima in chiave classifica. Alla vigilia, infatti, le due squadre erano appaiate al 7° posto in classifica con 41 punti escavalcando anche la Fiorentina e portandosi a -5 dalla Juventus momentaneamente al quarto posto. Sprofondo rosso perche, dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League vede ora il 4° posto, considerato come obiettivo minimo da non fallire, lontano addirittura 8 punti.

CRONACA93' Dallinga si invola in contropiede e, entrando in area contrastato da Pavlovic calcia sull'esterno della rete.82' GOL - Cambiaghi riceve palla su rimessa laterale, si gira senza pressing di Jimenez e crossa a centro area dove Ndoye sbuca alle spalle di Pavlovic, che se lo perde, e segna il 2-1.81' Corner dalla sinistra del Bologna con Casale che anticipa tutti, ma il cui colpo di testa si stampa proprio sul palo. Sugli sviluppi dell'azione è poi Cambiaghi, dal limite e libero da marcatura, ad aver la palla per il 2-1 che però manda clamorosamente alto.

78' Cross di Fofana che anticipa Dominguez in uscita dall'area bolognese e colpo di testa di Jovic troppo debole e centrale con Skroupski che para agilmente.68' Miranda ci prova dalla distanza, vola Maignan, ma non tocca e la palla finisce alta di un soffio.64' Contropiede del Milan che porta in area Musah libero di calciare, ma Skorupski è attento e dice no deviando in angolo.48' GOL - De Silvestri svetta di testa su punizione e colpisce Fabbian il quale, toccando la palla con il braccio, lascia la palla in area piccola per Castro che batte Maignan. Lungo check var, ma il tocco è considerato regolare e non c'è immediatezza nella rete come da regolamento (regola 12).

42' GOL - Lancio lungo dalle retrovie del Milan con un Bologna che difende altissimo. La palla pesca Santiago Gimenez il quale, svettando di testa, pesca il taglio profondo di Leao che passa alle spalle di De Silvestri, salta Skorupski e insacca per l'1-0.37' Milan in difficoltà con Fabbian che entra in area dalla destra e con 3 compagni liberissimi in area piccola sbaglia l'altezza del cross con Dominguez che non ci arriva di un soffio.36' Dominguez si libera sulla sinistra, salta Jimenez e una volta davanti a Maignan invece che servire un compagno arretrato calcia trovando la parata del portiere.

29' Doppio intervento di Maignan che libera l'area su calcio d'angolo. Sulla ripartenza è Fofana ad entrare profondo in area cadendo a contatto con Ndoye. Per Mariani non è rigore.25' Che occasione per il Bologna. Ferguson lancia in verticale per Ndoye che entra in area e prova a calciare, ma trova l'intervento di Pavlovic che lo sbilancia e non gli fa inquadrare la porta.16' Musah ruba palla a contrasto con Miranda fra le proteste del Bologna e arriva sul fondo trovando poi subito il tiro in porta su cui Skorupski dice no.Dominguez va via in 1 contro 1 sulla sinistra e crossa forte a centro area dove Thiaw ci mette il piede e sfiora un clamoroso autogol.

Subito il primo squillo del Milan con Musah che scappa in verticale e serve un po' arretrato per Gimenez il quale, dal limite, calcia alto davanti a Skorupski.Bologna-Milan 1-1Marcatori: 42' Leao (M), 48' Castro (B), 82' Ndoye (B)Assist: 42' Gimenez (M), 82' Cambiaghi (B)BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; De Silvestri (85' Calabria), Beukema, Casale, Miranda; Freuler; Dominguez (80' Cambiaghi), Fabbian (73' Odgaard), Ferguson (72' Pobega), Ndoye; Castro (80' Dallinga).A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, Orsolini, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Lucumi,.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bologna - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

All. Italiano.MILAN(4-2-3-1): Maignan; Jimenez (84' Abraham), Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Musah; Joao Felix (61' Pulisic), Reijnders, Rafael Leao; Gimenez (77' Jovic).A disposizione: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Gabbia, Camarda, Sottil.All. Conceicao.Arbitro: MarianiAmmoniti: Theo Hernandez, Casale, ThiawEspulsi: -



BOLOGNA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING Partita: Bologna-Milan

Data: giovedì 27 febbraio 2025

Orario: 20.45

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN