Danilo, difensore della Juventus, è intervenuto a Sky Sport dopo il pareggio con il Villarreal nell'andata degli ottavi di Champions League: "Il gol subito? Abbiamo sbagliato in quel momento, eravamo messi male. Dettagli che fanno la differenza, dovremo avere più attenzione. Abbiamo la seconda partita, ci giochiamo il passaggio del turno a Torino".



PARTITA - "Siamo in emergenza in difesa, abbiamo provato ad essere più coperti, dobbiamo avere questa disponibilità anche dentro la partita. Una partita giusta, in qualche momento abbiamo subito troppo il palleggio ma ci giochiamo il passaggio".



ATTEGGIAMENTO - "Normale per una squadra in crescita. Ci vuole continuità, abbiamo cambiato troppo negli ultimi anni. Ci stanno i cambi di atteggiamento, ma presto dobbiamo cambiare e avere lo stesso atteggiamento in tutte le competizioni".