Non solo in campo, anche sul mercato: tra Atletico e Juve c'è tanta, tantissima voglia di sfidarsi. E nel mezzo? Finisce Paulo Dybala. Sì, perché l'attaccante classe 1993 della Juve è finito nel mirino dei Colchoneros. A raccontarlo è il quotidiano spagnolo AS, secondo cui la squadra del Cholo Simeone avrebbe intenzione di arrivare al dieci juventino, sacrificando di fatto il francese Lemar.