"Paulo dopo il gol si è battuto il petto all’altezza dello stemma e ha salutato i tifosi juventini". Oggi La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'esultanza di Paulo Dybala che ieri ha incantato a Trieste con un gol strepitoso per la sua Juventus: "Sulle sue volontà per la stagione – rimanere! – non ci sono più dubbi. Sul ruolo, invece, serviranno lunghi ragionamenti. E allora, si riparte dai soliti ragionamenti. Dal Psg che Paulo ha fatto capire di gradire, magari dall’Inter che per mesi ha sperato (non troppo ricambiata) di portarlo a Milano. Il messaggio da Trieste però ancora una volta è l’amore per la Juve".



E il quotidiano rilancia raccontando i suoi pensieri: "Paulo è un ragazzo che parla alla sua donna preferita sera dopo sera e insiste, anche se lei ha tentato di sostituirlo con un gigante belga, anche se ieri gli ha dato la fascia da capitano a partita in corso e, dopo cinque secondi, lo ha sostituito. Paulo c’è rimasto un po’ male, poi ha tirato dritto. Quando si è innamorati, si perdona".