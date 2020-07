Giornata importante, quella di domani, per Paulo Dybala. Qualora la Joya giocasse contro il Sassuolo, come previsto, raggiungerebbe infatti la leggenda bianconera Michel Platini a quota 224 presenza in maglia Juve tra campionato e coppe. Raggiunto come numero di presenze, presto Dybala potrebbe superare Platini anche come gol segnati in Serie A con la Juve: al momento sono 68 per Paulo, proprio come Michel. Sono invece 95 le reti complessive di Dybala in tutte le competizioni, vicino dunque a quota 100.