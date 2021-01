Gianluca Scamacca è stato il candidato per diventare la quarta punta della Juventus. Ma il Sassuolo non vuole cederlo in prestito (magari con diritto di riscatto), così la Juve ha deciso di non acquistarlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Secondo la Gazzetta dello Sport, ora l'ipotesi più probabile è che Scamacca torni al Sassuolo e che la Juve resti così con Kulusevski quarto attaccante.