che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni si sta rivelando sempre meno soddisfacente per i nostri club che, sempre più spesso, si stanno trovando a dover gestire queste operazioni come dei semplici prestiti. E da qui a fine settimana potranno definirsi numerose situazioni per tutte quelle società, come ad esempio la, che nel corso dell'ultimo anno hanno puntato fortemente sui prestiti (in entrata e in uscita) con diritto di riscatto, per alleggerire il monte ingaggi e completare la rosa.E proprio dalla Premier League è già quasi scontato che praticamente 100 milioni non entreranno nelle casse del club. Liverpool, Leeds e Chelsea hanno già confermato alla Juventus che non riscatteranno rispettivamente i cartellini del centrocampista brasiliano Arthur, di quello statunitense McKennie e dell'ex-Borussia Monchengladbach Zakaria. Il Tottenham, invece, non riscatterà per i 35 milioni di euro pattuiti il cartellino di Dejan Kulusevski, ma c'è comunque la volontà di trattenerlo a Londra.Con la promozione in Serie A scatterà il riscatto del Cagliari per, mentre la Juventus non pagherà al Marsiglia i 7 milioni previsti per il riscatto diche torna quindi sul mercato. Monza e Salernitana stanno riflettendo se esercitare le clausole per(8 e 7 milioni), ma con entrambi i club c'è la possibilità di intavolare uno scambio con Carlos Augusto o Mazzocchi. Infine il caso più spinoso per l'Italia che riguarda il prestito dialla Lazio. Il terzino vuole rimanere in biancoceleste, ma Lotito non pagherà i 15 milioni di euro previsti dagli accordi. Si tratta per abbassare la cifra.