Martin Caceres compie oggi 32 anni. Il difensore viene festeggiato dalla Juventus con un comunicato tramite il proprio sito ufficiale:



"Giornata speciale per Martín Cáceres che festeggia oggi il 32esimo compleanno.



La storia di Martín si tinge di bianconero già dalla stagione 2009/10 e, da quel momento, è un continuo ritrovarsi. Sì, perché il duttile difensore uruguaino vanta un singolare record: quest’anno riveste per la terza volta la maglia della Juve, dopo due parentesi lontano.



Dopo la prima stagione juventina vola in Spagna, al Siviglia, dove si ferma due anni (2010/12), prima di tornare a Torino. Qui contribuisce per quattro anni ricchi di vittorie e soddisfazioni (in totale, Caceres vanta cinque scudetti, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane), poi la nuova separazione dal 2017 al 2019 (Verona e Lazio, con un brevissimo passaggio al Southampton).



L’amore di Caceres verso i colori bianconeri è sempre stato dichiarato, anche quando era distante. Ed è anche sempre stato ricambiato dal popolo juventino che l’ha accolto con calore ogni volta che si ripresentava allo Stadium da avversario. Ecco perché quando lo scorso gennaio Martín ha varcato i cancelli dello JTC per la terza volta è sembrato del tutto naturale rivederlo con la maglia del suo e del nostro cuore.



A lui va l’augurio di cuore di tutti i fans della Juventus. Feliz cumpleaños, Martín!"