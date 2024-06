Getty

Juve, guaio Yildiz: il suo ex agente vuole portarlo in tribunale

Redazione CM

32 minuti fa

Guaio alla vigilia del debutto all’Europeo con la sua Turchia. Kenan Yildiz, talento della Juventus, rischia di essere trascinato in tribunale: il suo ex agente Carlos Ruiz, con cui ad agosto aveva siglato il prolungamento del contratto con il club bianconero, vuole infatti fargli causa, dopo che il calciatore ha deciso di chiudere ogni rapporto.



RAPPORTI TURBOLENTI - Yildiz, che sta cercando un accordo per prolungare con i torinesi fino al 2029, al momento non ha un nuovo agente ed è seguito direttamente dai genitori: la famiglia è tornata a dialogare con i dirigenti, riprendendo il punto delle trattative, praticamente concluse dal suo ex agente, come riporta Gazzetta.it.