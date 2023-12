Dopo le 10 presenze stagionali collezionate in Serie C dalla formazione Under 23 e l’esordio in Serie A nella sfida contro il Milan dello scorso 22 ottobre, la Juventus ha deciso di far proseguire il percorso di crescita delin un club con cui si vantano ottimi rapporti e che hanno permesso negli ultimi mesi di sviluppare le qualità di altri giovani di grandi potenzialità come. Oltre ad aver concluso nel gennaio 2022 il passaggio in bianconero di Federico Gatti, che dalla scorsa stagione è uno dei punti fermi della formazione allenata da Massimiliano Allegri.- Deanè arrivato alla Juventus nell’estate del 2021, proveniente dal Malaga, e. Il suo scopritore, l’ex osservatore Matteo Tognozzi, ha provato a convincerlo in queste ultime settimane a seguirlo nella sua nuova avventura da direttore sportivo delA spuntarla, con la formula del prestito secco fino a giugno, sarà dunque la società ciociara del presidente Stirpe e del responsabile dell’area tecnica Guido Angelozzi, tra i grandi artefici della prima sorprendente metà di stagione, coronata dalla clamorosa vittoria per 4-0 sul campo del Napoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. Pronto a vincere l'ennesima scommessa in una carriera piena di felici intuizioni.