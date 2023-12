In rampa di lancio.13esimo in campionato con 5 vittorie e ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al successo 4-0 al Maradona contro il Napoli (affronterà Juventus o Salernitana). Un'impresa storica, che ha la firma del centrocampista argentino, esaltato nel post partita dal suo allenatore Eusebio Di Francesco:con la sua età ce ne sono davvero pochi in Serie A, campionato nel quale gli mancava l'esperienza che sta man mano acquisendo".La Juve ha scelto di mandarlo allo Stirpe per giocare con continuità, per farsi le ossa, dopo aver respirato con Allegri l'aria della prima squadra (esordio contro il Psg, prima da titolare in A nel derby contro il Torino, per un totale di 5 presenze).. A oggi ci sono troppe variabili, non solo tecniche.Molto dipenderà da chi sarà la guida bianconera nel 2024-25, dal futuro di Arthur, che gioca nello stesso ruolo e non è detto che venga riscattato dalla Fiorentina (costo dell'operazione 20 milioni di euro) e soprattutto dalle offerteIn caso di proposta economicamente vantaggiosa potrebbe essere sacrificato. Ogni discorso è rimandato a giugno, a gennaio non sono previsti cambi di maglia. Resterà al Frosinone, con il quale vuole togliersi altre soddisfazioni.