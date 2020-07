Storie parallele quelle di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot: arrivati tutti e due a parametro zero, la prima stagione in Italia non è stata semplicissima per motivi diversi. Dalla ripresa del campionato però il francese sta tornando sui suoi livelli, il compagno di squadra fa ancora un po' fatica. Il mercato intanto bussa alla porta della Juve e la Premier ha messo gli occhi su tutti e due: Manchester United, Everton, Wolverhampton e Newcastle hanno sondato il terreno per Rabiot, e anche su Ramsey ci sono tanti club inglesi.